Спецназовца Лукашенко со знаменитого фото бросила жена

Офицер внутренних войск Беларуси Тимур Гришко стал знаменитым после яркого фото, облетевшего весь мир в августе этого года после президентских выборов в стране. Журналист Reuters сделал снимок, на котором силовик стоит над демонстрантом Евгением Заичкиным, в ночь на 10 августа, пишет «Наша Нива».

Тогда Telegram-каналы писали, что демонстрант умер. Позже выяснилось, что это не так.

Но эта история стала причиной семейной трагедии в семье Гришко. Его жена, фитнес-тренер, чемпионка Беларуси по бодибилдингу Лилия Салимгареева подала на развод.

20 октября состоялось окончательное заседание суда — пару официально развели.

Женщина объяснила свой поступок давлением общества. Она заявила, что ее и мужа постоянно травили, желали смерти. Она считает, что так ей будет и лучше, и безопаснее.

При этом Салимгареева отметила, что, если бы не августовская ситуация, «наверное, развода бы не было».

Напомним, протесты против режима Лукашенко, начавшиеся в Беларуси сразу после президентских выборов, продолжаются и сейчас. Силовики также жестко разгоняют демонстрантов, применяя оружие и спецтехнику.

Фото Reuters, «Наша Нива»

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