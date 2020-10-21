28.26 / 28.45 33.15 / 33.60
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Спецназовца Лукашенко со знаменитого фото бросила жена

8:10 21 октября 2020
силовик и протестующий

Офицер внутренних войск Беларуси Тимур Гришко стал знаменитым после яркого фото, облетевшего весь мир в августе этого года после президентских выборов в стране. Журналист Reuters сделал снимок, на котором силовик стоит над демонстрантом Евгением Заичкиным, в ночь на 10 августа, пишет «Наша Нива».

Тогда Telegram-каналы писали, что демонстрант умер. Позже выяснилось, что это не так.

Но эта история стала причиной семейной трагедии в семье Гришко. Его жена, фитнес-тренер, чемпионка Беларуси по бодибилдингу Лилия Салимгареева подала на развод.

20 октября состоялось окончательное заседание суда — пару официально развели.

Женщина объяснила свой поступок давлением общества. Она заявила, что ее и мужа постоянно травили, желали смерти. Она считает, что так ей будет и лучше, и безопаснее.

При этом Салимгареева отметила, что, если бы не августовская ситуация, «наверное, развода бы не было».

Напомним, протесты против режима Лукашенко, начавшиеся в Беларуси сразу после президентских выборов, продолжаются и сейчас. Силовики также жестко разгоняют демонстрантов, применяя оружие и спецтехнику.

Фото Reuters, «Наша Нива»

915

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Димитрий Смирнов

РПЦ сообщила о смерти скандально известного протоиерея

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Василий Ломаченко

Ломаченко не сможет завершить карьеру после поражения от Лопеса

силовик и протестующий

Спецназовца Лукашенко со знаменитого фото бросила жена

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер