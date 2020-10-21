Глава Пентагона объяснил, почему Россия является одним из главных противников США

Официальный Вашингтон считает становящейся все более агрессивной Россию, а также Китай главными стратегическими противниками своей страны, которые создают угрозу для национальной безопасности США, нарушают суверенитет других стран и пытаются подорвать единство западного мира.

Об этом заявил во вторник министр обороны США Марк Эспер во время онлайн-включения, организованного аналитическим центром «Атлантический совет» (Вашингтон), передает «Укринформ».

«С момента моего назначения на должность министра обороны больше года назад моим главным приоритетом была реализация Стратегии национальной обороны, которая подчеркивает, что мы находимся в глобальном противостоянии с нашими главными противниками — Китаем и Россией», — подчеркнул глава Пентагона.

Он отметил, что вызовы национальной безопасности США поступают и с других направлений, в том числе Северной Кореи и Ирана, а также экстремистских организаций. Однако в Вашингтоне продолжают рассматривать Москву и Пекин в качестве главных угроз.

«С одной стороны, наши главные противники — Китай и Россия — быстро модернизируют свои вооруженные силы и используют растущую мощь для того, чтобы игнорировать международное право, нарушать суверенитет меньших стран и изменять баланс силы в свою пользу», — подчеркнул Эспер.

С другой стороны, Москва и Пекин используют экономические рычаги на другие страны, добавил министр обороны США.

«Милитаризация Китаем побережных зон южно моря, а также попытки аннексии Крыма Российской Федерацией и ее вторжение на востоке Украины демонстрируют наглые стремление ущемления суверенитета других государств, а также расшатывание сопротивления и сплоченности стран и институтов, критически важных для безопасности США, в том числе НАТО», — заявил глава Пентагона.

Напомним, Стратегия национальной обороны США, утвержденная в 2018 году, ставит целью восстановление глобальной преимущества США в сфере безопасности. Кроме того, документ предусматривает сохранение международного порядка от посягательств, в том числе со стороны России и Китая.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в комментарии нашему изданию заместитель секретаря СНБО генерал-майор Сергей Кривонос заявил, что Украина получила от НАТО сигнал, что не останется один на один с врагом.

Фото: eadaily.com

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