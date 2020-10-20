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Мир

Путинскому пропагандисту Корчевникову таки запретили въезд в Украину

21:49 20 октября 2020
Корчевников

Генеральному директору религиозного телеканала «Спас» Борису Корчевникову, «засветившемуся» в Киеве, снова запретили въезд в Украину. Телеведущий 3 года не сможет пересекать украинскую границу из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, сообщил «Украинской правде» спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По словам Демченко, на момент пересечения Корчевниковым государственной границы Украины поручений правоохранительных органов о запрете въезда в нашу страну или информации о посещении оккупированного Крыма Госпогранслужбе не поступало.

После публикаций в СМИ, пограничники провели дополнительную проверку относительно нарушения украинского законодательства и вынесли запрет въезда в Украину. Теперь Корчевников 3 года не сможет посещать ни Киев, ни другие города нашей страны.

Напомним, российский пропагандист приехал на съемки фильма по приглашению жены главы ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

Ранее СБУ открывала уголовное производство против Бориса Корчевникова за незаконное пересечение границы и посещение аннексированного Крыма. Но весной этого года уголовное производство было закрыто с формулировкой «установлено отсутствие в деянии состава уголовного преступления».

Фото facebook Борис Корчевников

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