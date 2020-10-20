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Мир

Знаменитая российская актриса попала в больницу

21:17 20 октября 2020
Крючкова

Известную российскую актрису Светлану Крючкову госпитализировали в клинику Санкт-Петербурга.

Причина госпитализации неизвестна, но как сообщает «7 дней» пять лет назад у 70-летней Крючковой было обнаружено онкологическое заболевание.

Актриса долгое время лечилась в Германии. Болезнь вошла в ремиссию.

Артисткой Крючкова стала не сразу — только с третьего раза она поступила в Школу-студию МХАТ. На телевидении впервые появилась в роли Нелли Ледневой в телефильме «Большая перемена». В копилке Крючковой сотни ролей в театре и кино. Многие из них любимы зрителями. Одна из самых ярких — тетя Песя из «Ликвидации». Реплики тети Песи давно уже разобрали на цитаты.

«ФАКТЫ» публиковали анкету Крючковой, в которой она поделилась мыслями о счастье, любви, смысле жизни и многом другом.

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