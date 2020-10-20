Изобретатель-убийца Мадсен, обезглавивший журналистку, ненадолго сбежал из тюрьмы

Датский изобретатель Петер Мадсен, которого суд Копенгагена приговорил к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки Ким Валль на его подводной лодке, сбежал из тюрьмы, но вскоре был задержан полицейскими.

Как передает АР, по некоторым данным, Мадсен в тюрьме взял заложника. Беглеца остановили в полукилометре от тюрьмы, находящейся в пригороде Копенгагена.

Отмечается, что на поясе беглеца был пояс — местные СМИ не исключают, что это могла быть самодельная взрывчатка. Кстати, на месте ЧП был замечен отряд саперов.

Агентство размещает фотографию Мадсена, сидящего в траве — напротив изобретателя залег, видимо, военнослужащий с собакой.

Напомним, что Мадсен пригласил журналистку Валль, планировавшую написать о нем статью, на борт своей субмарины Nautilus. Подлодка считалась самой большой частной субмариной в мире. Они отправились в плавание из Копенгагена и больше журналистку никто живой не видел. Позже ее обезглавленное тело было выловлено из воды.

220

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter