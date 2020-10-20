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Мир

США уличили российский "Аэрофлот" в контрабанде краденых айфонов

16:08 20 октября 2020
самолет

В США часть сотрудников российского «Аэрофлота» попали под санкции — Государственный департамент отозвал у работников авиакомпании 113 виз. По сообщение прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк, пилоты и стюардессы попались на контрабанде на $ 50 млн, передает «Европейская правда».

Сообщается,. что сотрудники авиакомпании участвовали в незаконной перевозке из США в Россию электронных устройств, в частности продуктов Apple, таких как iPhone, iPad и Apple Watch. Устройства экспортировали без необходимых разрешений, многие из них были украдены.

Обвиняемые осуществляли контрабанду наличных и товаров через пассажиров авиакомпании, включая нынешних и бывших сотрудников авиакомпании «Аэрофлот».

Восемь человек были арестованы и будут привлечены к уголовной ответственности, еще двое обвиняемых скрываются от правосудия.

По данным издания, один из обвиняемых в период с августа 2019 по декабрь 2019 совершил четыре поездки, перевезя более 1000 продуктов Apple на сумму более 1 млн долларов. Другой обвиняемый с 5 октября 2019 перевез 9 чемоданов с 235 продуктами Apple оценочной стоимостью около 250 тысяч долларов.

Ранее «ФАКТЫ» писали об украинских контрабандистах, которые ввозили из Европы крупные партии наркосодержащих веществ, а также о процветающем «сигаретном бизнесе» на границе с Беларусью и Румынией.

Фото РИА «Новости»

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