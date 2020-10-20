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Мир

В Лондоне заплатят по 4 тыс. евро добровольцам, согласным заразиться коронавирусом

15:27 20 октября 2020
больница

В Великобритании хотят ускорить разработку вакцины против COVID-19. Для этого исследователи набирают группу добровольцев, согласных специально заразиться коронавирусом. Как сообщает Daily Mail, в течение двух недель за исследуемыми будут пристально наблюдать в Королевской больнице в Лондоне. По итогам эксперимента ученые должны оценить эффективность новой назальной вакцины против SARS-CoV-2.

Если эксперимент не запретят, то это будет первый случай умышленного заражения людей COVID-19. Сумму вознаграждения участникам еще не утвердили, но, предположительно, добровольцы получат не менее 4000 фунтов стерлингов (около 4300 евро). Требования к потенциальным участникам исследования выдвигаются жесткие: возраст от 18 до 30 лет, отсутствие хронических заболеваний, готовность провести в клинике две с половиной недели, а потом еще около года оставаться на связи с врачами, чтобы сообщать об изменениях в состоянии здоровья.

Всего планируется собрать группу из 90 человек, а начнется эксперимент в январе 2021-го. Первые результаты станут известны к маю следующего года.

Напомним, в интервью «ФАКТАМ» академик Сергей Комисаренко прогнозировал, что несмотря на привлечение к разработке вакцины множества компаний и научных центров из разных стран, эффективный препарат появится еще не скоро, а иммунизацию удастся провести не раньше середины, а то и к декабрю 2021 года.

Фото pixabay.com

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