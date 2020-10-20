Повторный локдаун из-за коронавируса: Израиль, Ирландия, кто следующий?

Вторая волна пандемии COVID-19 захлестнула большую часть стран мира. Ежедневное количество новых случаев заражения коронавирусом в середине октября превышает 300 тысяч. Это означает, что каждые трое суток в мире появляется по миллиону новых инфицированных. По состоянию на утро 21 октября, с начала пандемии зафиксировано более 41 миллиона случаев заражения. Скончались почти 1 миллион 125 тысяч больных. Выздоровели свыше 30 миллионов пациентов. Активными остаются 9,2 миллиона случаев. Украина вошла в группу государств, где число инфицированных коронавирусом превышает 300 тысяч человек. 20 октября наша страна вновь обогнала Израиль и вышла на 24-е место в мире по этому показателю. Кстати, в Израиле уже месяц действует жесткий карантин, введенный повторно с 18 сентября. Эта непопулярная мера позволила властям существенно замедлить рост новых случаев заражения. Для сравнения: в Украине регистрируется ежедневно более 5 000 инфицированных, в Израиле — около 500.

По израильскому пути решили и несколько других стран. Ирландия стала первой страной Евросоюза, которая объявила повторный локдаун. Он начал действовать с полуночи 21 октября и рассчитан на шесть недель. Закрыты розничные магазины с товарами, не относящимися к предметам первой необходимости, а также музеи, галереи и другие учреждения культуры. Рестораны и бары теперь могут работать только на доставку или продавать еду навынос. На три четверти будет сокращено количество общественного транспорта, выходящего на маршруты. Жителям запрещено удаляться от своих домов дальше, чем на 5 километров, за исключением поездок по жизненно важным семейным обстоятельствам, на работу или к врачу. При этом обучение в школах продолжится. Парки и детские площадки остаются открытыми.

В понедельник, 19 октября, Италия ужесточила меры, направленные на борьбу с пандемией. Правительство наделило мэров городов полномочиями закрывать любые общественные пространства в 21:00. Группы посетителей ресторанов сокращаются до шести человек, и после 18:00 обслуживание в заведениях разрешено только за столиками. Старшеклассники позже начинают учебный день. Конференции и фестивали откладываются, приостанавливаются занятия всеми контактными видами спорта.

Власти Польши призвали граждан оставаться дома. Бассейны и спортивные залы закрылись, рестораны ограничили часы работы. Польские врачи сообщают о нехватке персонала, больничных коек и оборудования. В связи с этим принято решение об открытии полевого госпиталя на территории Национального стадиона в Варшаве. Он вместит 500 коек для пациентов с коронавирусом.

Серьезная неразбериха творится в Великобритании. Правительство Бориса Джонсона не может найти общий язык с мэрами крупных городов, которые всячески противятся введению ограничительных мер «третьей степени». Меры включают в себя запрет ходить в гости и предполагают закрытие ряда предприятий сферы услуг, включая пабы и рестораны. Кроме того, многим компаниям настоятельно рекомендуется отправить своих работников в отпуск или полностью перейти на удаленный режим работы. Например, мэр Манчестера заявил, что готов ввести меры третьей степени, если правительство компенсирует 80% зарплаты тем жителям города, которые не смогут работать в таких условиях. Кабинет министров не соглашается.

Тем временем власти Уэльса, устав от неразберихи, объявили, что 23 октября на всей территории этой части Соединенного Королевства вводится локдаун, который продлится до 9 ноября. Школы закрываются, дети уходят на удлиненные каникулы. Людям предписано оставаться дома. Запрещено работать большинству непродуктовых магазинов. Также закроются рестораны и пабы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Зеленский назвал критическое число заболевших коронавирусом, при котором в Украине могут ввести жесткий карантин.

Фото Pixabay

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