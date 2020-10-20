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Мир

В США уничтожили аппараты ИВЛ из груза "Из России с любовью"

10:33 20 октября 2020
Свалка

В Америке утилизировали аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М», которые были поставлены из России — от их использования в американских больницах отказались из-за технических проблем.

Как сообщает «BuzzFeed News», 45 аппаратов ИВЛ были отправлены в США в ящиках с надписью «Из России с любовью» еще в начале весны 2020 года — в Америке тогда готовились к вспышке коронавируса, и Дональд Трамп попросил о помощи своего российского коллегу — президента Владимира Путина.

Издание отмечает, что груз российской техники (стоимостью около миллиона долларов) был поставлен в Америку, которая, в свою очередь, должна была в течение нескольких месяцев перевести в РФ более 5,5 миллионов долларов.

Однако использование российских ИВЛ было невозможно, поскольку для них требовалось другое напряжение, а соответствующих адаптеров в американских больницах не было. К тому же, в России именно эти аппараты стали причиной пожаров в ряде больниц — во время ЧП были жертвы.

«Аппараты ИВЛ были утилизированы в соответствии со строгими нормативными требованиями по утилизации опасных отходов, установленными Управлением общих служб США (GSA) и Агентством по охране окружающей среды (EPA)», — цитирует издание заявление профильных служб и добавляет, что когда именно были утилизированы российские ИВЛ, не известно.

Иллюстративное изображение PublicDomainPictures с сайта Pixabay.

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