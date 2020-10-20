Взрыв моста в Германии сняли на видео

В Германии был осуществлен взрыв автомобильного моста близ города Зиген, федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия. Эстакада является частью автобана A45. Посмотреть на это необычное зрелище пришли днем 18 октября около 2000 человек. Происходящее так захватило людей, что обычно дисциплинированные немцы забыли о защитных масках и не соблюдали безопасную дистанцию.

В остальном, пишет газета Bild, все прошло строго по плану. Часть эстакады в одном направлении движения была заминирована. Причем потребовалось всего чуть более 60 кг взрывчатки, которую правильно распределили в 500 точках бетонного моста, вес которого превышал 12 тысяч 300 тонн.

Взрыв был осуществлен ровно в 11:00 по местному времени. Уже в 14:00 по параллельной части эстакады возобновили автомобильное движение.

До середины декабря рабочие будут заняты разбором и вывозом обломков взорванной конструкции. Затем строители приступят к возведению новой эстакады. Проект стоимостью 44 миллиона евро призван увеличить пропускную способность автобана за счет создания шести полос движения — по три полосы в каждом направлении. Новый мост планируется ввести в эксплуатацию уже в 2024 году.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о взрыве в Харькове, с помощью которого в районе Южного вокзала приступили к демонтажу заброшенного элеватора. На его месте планируется возвести новый жилой комплекс.

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