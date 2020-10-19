Смертельный ураган, обрушившийся на Анталью, сняли на видео

Территорию Турции 19 октября накрыл мощный ураган, от которого больше других пострадал регион Анталья (является излюбленным местом отдыха украинцев).

По данным местных СМИ, с домов срывало крыши, падали поломанные деревья, погибла одна женщина. Она оказалась под обломками автобусной остановки.

Пострадала мечеть, с которой сорвало крышу, а также стеклянные и пластиковые теплицы в кварталах Кавак, Хызыркахья, Гексу и Кум.

Появились фото и видео бедствия.

Поврежденные теплицы

Напомним, в январе 2019 года разрушительный торнадо прошелся по аэропорту Анталии.

116

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter