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Мир

Смертельный ураган, обрушившийся на Анталью, сняли на видео

22:35 19 октября 2020
Упавший купол мечети

Территорию Турции 19 октября накрыл мощный ураган, от которого больше других пострадал регион Анталья (является излюбленным местом отдыха украинцев).

По данным местных СМИ, с домов срывало крыши, падали поломанные деревья, погибла одна женщина. Она оказалась под обломками автобусной остановки.

Пострадала мечеть, с которой сорвало крышу, а также стеклянные и пластиковые теплицы в кварталах Кавак, Хызыркахья, Гексу и Кум.

Появились фото и видео бедствия.

Поврежденные теплицы

Напомним, в январе 2019 года разрушительный торнадо прошелся по аэропорту Анталии.

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