Террорист мог не знать свою жертву заранее: Le Monde об убийстве чеченцем учителя в пригороде Парижа

Теракт в пригороде Парижа, совершенный 16 октября 18-летним чеченцем, остается в центре внимания европейских СМИ. В воскресенье, 18 октября, по всей Франции прокатились массовые акции солидарности в память об убитом учителе истории Самюэле Пати, которого прямо посреди улицы обезглавил Абдуллах Анзоров. К школе, в которой преподавал Пати, продолжают нести цветы. Но только ли Анзоров несет ответственность за это преступление? Этот вопрос, считает газета Le Monde, главный на сегодняшний день. В своей статье издание анализирует события, которые предшествовали трагедии, и делает важные выводы. «ФАКТЫ» подготовили полный перевод этой резонансной публикации.

«Спустя три дня после нападения с ножом, унесшего жизнь учителя истории и географии в коллеже Буа-д'Ольн в Конфлан-Сент-Онорин (департамент Ивелин), тело которого было найдено обезглавленным в пятницу, 16 октября, недалеко от учебного заведения, где он преподавал, французские следователи разрабатывают несколько версий. Но одна из их непосредственных задач состоит в том, чтобы попытаться понять, как нападавший из Эвре, находящегося более чем в 80 км от Конфлана, смог опознать свою жертву, когда учитель выходил после занятий накануне школьных каникул.

Учитель истории Самюэль Пати

Знал ли свою жертву заранее убийца, 18-летний молодой человек чеченского происхождения, в которого полиция выпустила потом девять пуль? Это означало бы возможное наличие соучастников. Имел ли он конкретную информацию о личности и графике работы 47-летнего учителя, отца 5-летнего ребенка, который показывал карикатуры на пророка Мухаммеда во время урока гражданского просвещения несколькими днями ранее? Или совершенное им убийство с помощью кухонного ножа длиной 35 см было лишь результатом индивидуальной вспышки насилия?

На данном этапе расследования все эти версии остаются открытыми. Однако, по нашим данным, одна деталь может подтвердить второе предположение. Когда в пятницу Абдуллах Анзоров прибыл к коллежу Буа-д'Ольн, вооруженный двумя ножами и оружием для страйкбола, он прибегнул к необычной для террориста процедуре. У него с собой было несколько сотен евро, и он обратился к ученикам колледжа, предлагая им деньги в обмен на информацию об учителе. Затем полученная сумма переходила из рук в руки. По этой причине в воскресенье был взят под стражу один из 15-летних учеников.

В настоящий момент ничто не позволяет сказать, что мальчик, указавший на Самюэля Пати, мог представить себе столь мрачное продолжение событий. На данном этапе расследования отчет о часах и днях, предшествовавших теракту, остается не до конца установленным, как признались несколько источников, опрошенных Le Monde. Допросы 11 человек, находящихся в настоящее время под стражей, частично совпадают и частично противоречат друг другу. В частности, не сходятся моменты отъезда молодого чеченца из Эвре в Конфлан-Сент-Онорин или о наличии или отсутствии в школьном учреждении во время урока Пати 13-летней ученицы, чей рассказ побудил ее отца выступить с призывом к началу кампании против учителя в социальных сетях.

С пятницы судебная полиция также изучает, каким образом произошла радикализация Абдуллаха Анзорова, родившегося 12 марта 2002 года в Москве. Его родственники, находящиеся под стражей, в том числе его родители, 69-летний дедушка и один из его 17-летних братьев, считают, что это произошло за последние полгода, максимум год. До совершения теракта полиция ничего не знала об этом нелюдимом и неразговорчивом любителе единоборств.

Абдуллах Анзоров, чеченец по происхождению, прибыл во Францию в возрасте 8 лет, получил статус беженца с помощью своих родителей после обращения в 2011 году в Национальный суд по делам беженцев. Это стандартная процедура для многих соискателей убежища. При террористе был обнаружен вид на жительство, который он получил в марте нынешнего года, когда достиг совершеннолетия. Срок действия документа — до марта 2030 года.

Основным источником данных, позволяющим более точно датировать резкий разворот взглядов Абдуллаха Анзорова, является аккаунт в Twitter, в котором он взял на себя ответственность за теракт, разместив фотографию отрубленной головы Самюэля Пати, сопровождаемую посланием. Этот аккаунт в Twitter Абдуллах Анзоров создал в июне под псевдонимом Al-Ansar @ tchétchène 270 . За последние недели в аккаунте было опубликовано более 400 твитов. Молодой человек распространял множество отрывков из Корана, комментировал различные новости, например, законопроект против сепаратизма, и поносил на чем свет «неверных». Среди сотни или около того подписчиков было много молодых людей чеченского происхождения, некоторые из них ссылались на радикальный ислам.

Согласно информации, обнародованной прокурором антитеррористического ведомства Жан-Франсуа Рикаром во время пресс-конференции в субботу, 17 октября, острой реакции в социальных сетях в отношении учителя способствовали три видеоролика.

Первый датируется 7 октября. На этом видеоролике, размещенном в Facebook, отец девочки-подростка Брахим Шнина рассказывает первую версию, которую ему сообщила его 13-летняя дочь. По его словам, она рассказала ему, что Пати попросил учеников-мусульман из своего класса поднять руки и затем выйти из класса, если они не хотят видеть изображения, которые он собирался показать. В частности, изображение «голого пророка». Смущенная таким подходом девочка взбунтовалась и чуть не была исключена из школы. Тогда отец впервые призвал мобилизовать силы против учителя.

Во втором видеоролике, выпущенном 8 октября, отец ученицы рассказал о той же истории. Но на этот раз он пошел намного дальше. Он описал учителя как «нечестивца и хулигана» и еще более яростно призвал к мобилизации. «Если вы хотите, чтобы мы были вместе и сказали „Стоп! Не трогайте наших детей“, — отправьте мне сообщение…» — сказал Брахим и дал номер своего мобильного. Имя Самюэля Пати и адрес колледжа в Конфлане он указал затем отдельным текстом.

Отец 13-летней ученицы в соцсети описал учителя как «нечестивца и хулигана» и призвал к мобилизации

Наконец, третий видеоролик, опубликованный 12 октября, по мнению органов правосудия, вызвал наибольшее доверие к словам отца и его дочери. На этот раз его записал исламист, давно известный французским спецслужбам, — Абдельхаким Сефриуи. Этот радикальный пропалестинский активист и яростный антисионист является ветераном организации «Шейх Ясин», названной в честь одного из основателей радикального движения «Хамас». На видео, снятом перед колледжем Буа-д'Ольн, его сопровождает 13-летняя ученица. «Даже ученики-немусульмане были шокированы», — уверяет девочка, которую он снова попросил рассказать эту историю. Сейчас Сефриуи взят под стражу вместе со своей женой.

Вечером 8 октября Брахим решил пойти вместо со своей дочерью в полицейский участок и подать жалобу на «распространение педопорнографии». К делу отнеслись достаточно серьезно, незамедлительно начали расследование и провели допросы. По этому случаю допросили Пати, он защищался, говорил о том, что не имел никаких дурных намерений во время своего урока. Он сказал, что лишь посоветовал своим ученикам отвести взгляд, если они не хотят видеть изображения, которые он собирался показать. Потрясенный подходом родителей ученицы, он, в свою очередь, подал жалобу о клевете.

Тем временем эти видео через социальные сети попали в рабочий квартал Ла Мадлен в Эвре, где проживал Абдуллах Анзоров. Первым видео отца девочки, в частности, поделился аккаунт мечети в Пантене в Facebook (департамент Сена-Сен-Дени), очень влиятельного места богослужения в маленьком пригороде Парижа, где долгое время проповедовал имам, находившийся под контролем салафитов, на аккаунт которого подписаны почти 100 тысяч человек.

Опрошенный Le Monde Мухаммед Хенниче, генеральный секретарь Союза мусульман Сена-Сен-Дени (UAM 93), тесно связанный с этой мечетью, защищает такую позицию. «В своем первом видео Брахим Шнина свидетельствовал под своим настоящим именем и назвал номер своего мобильного телефона. Мы сочли это гарантией искренности. Но когда мы увидели, что в игру вступил Абдельхаким Сефриуи, мы на этом остановились… Мы не думали, что это приведет к теракту, но были уверены, что это плохо кончится».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что журналисты нашли и выложили в сеть фото 18-летнего террориста, обезглавившего учителя.

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Elise Vincentб, Nicolas Chapuis / Le Monde)

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