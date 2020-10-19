Блогер жестоко разбил российской модели лицо в прямом эфире

В Москве блогер Андрей Бурим (Мелстрой) жестоко избил модель Алену Ефремову. Избиение происходило в прямом эфире: камера запечатлела, как юноша схватил девушку за шею и несколько раз ударил об стол лицом. Ефремова жалуется, что получила множественные травмы головы.

«В моем рту кровавое месиво… Конечности трясет, голова раскалывается при любом повороте/движении», — отмечает пострадавшая.

Модель так и не поняла, почему стала жертвой неадеквата, но намерена добиться наказания для обидчика.

«Мелстрой избил меня вчера ночью и прилюдно унизил в своем стриме… Хочу, чтобы он получил за это наказание, и такого не повторилось ни с одним человеком… Чего он хотел добиться, избивая меня… Ни один нормальный человек, который себя уважает, не будет его аудиторией. Она потеряна», — уверена Ефремова.

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