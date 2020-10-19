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«Голый» парад египетской полиции впечатлил соцсети

13:22 19 октября 2020
полицейские

В Египте будущие полицейские организовали необычный парад. Выпускники полицейской академии проехали топлес по улицам Нового Каира, стоя на крышах бронефургонов, автобусов, БТР и служебных авто. Как сообщает Daily Star, в церемонии приняли участие около полутора тысяч кадетов.

Кроме мускулистых фигур юноши продемонстрировали и спортивные навыки. Будущие полицейские прыгали через горящие кольца, выполняли акробатические трюки, демонстрировали навыки обращения с оружием и умение штормовать здания.

На параде почетным гостем стал президент Египта. После торжественного смотра новобранцы полицейских структур приняли присягу.

Видео с молодыми полицейскими вызвало восторг у пользователей YouTube. Правда, шутники назвали церемонию египетской версией прайда, которые в мусульманской стране, разумеется, запрещены. Не обошлось и без аллюзий на комедию «Полицейская академия».

Тем не менее, большинству комментаторов парад понравился. «Настоящая мужественность», «Красивые фигуры», «Вот как должны выглядеть настоящие полицейские, без этой вашей политкорректности», — отмечали они.

Фото egyprojects/Twitter

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