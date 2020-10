«Голый» парад египетской полиции впечатлил соцсети

В Египте будущие полицейские организовали необычный парад. Выпускники полицейской академии проехали топлес по улицам Нового Каира, стоя на крышах бронефургонов, автобусов, БТР и служебных авто. Как сообщает Daily Star, в церемонии приняли участие около полутора тысяч кадетов.

Кроме мускулистых фигур юноши продемонстрировали и спортивные навыки. Будущие полицейские прыгали через горящие кольца, выполняли акробатические трюки, демонстрировали навыки обращения с оружием и умение штормовать здания.

На параде почетным гостем стал президент Египта. После торжественного смотра новобранцы полицейских структур приняли присягу.



Graduation ceremony for the new police officers from the Egyptian Police Academy in 2020 pic.twitter.com/3oPkrsYRDA