«Голый» парад египетской полиции впечатлил соцсети
В Египте будущие полицейские организовали необычный парад. Выпускники полицейской академии проехали топлес по улицам Нового Каира, стоя на крышах бронефургонов, автобусов, БТР и служебных авто. Как сообщает Daily Star, в церемонии приняли участие около полутора тысяч кадетов.
Кроме мускулистых фигур юноши продемонстрировали и спортивные навыки. Будущие полицейские прыгали через горящие кольца, выполняли акробатические трюки, демонстрировали навыки обращения с оружием и умение штормовать здания.
На параде почетным гостем стал президент Египта. После торжественного смотра новобранцы полицейских структур приняли присягу.
— Egypt (@EgyProjects) October 15, 2020
2020
Graduation ceremony for the new police officers from the Egyptian Police Academy in 2020 pic.twitter.com/3oPkrsYRDA
Видео с молодыми полицейскими вызвало восторг у пользователей YouTube. Правда, шутники назвали церемонию египетской версией прайда, которые в мусульманской стране, разумеется, запрещены. Не обошлось и без аллюзий на комедию «Полицейская академия».
Тем не менее, большинству комментаторов парад понравился. «Настоящая мужественность», «Красивые фигуры», «Вот как должны выглядеть настоящие полицейские, без этой вашей политкорректности», — отмечали они.
Фото egyprojects/Twitter472
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