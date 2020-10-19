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Мужчина устроил переполох в Чикаго – свесился с Trump Tower и выдвинул требование Трампу

11:09 19 октября 2020
чикаго

В Чикаго (США) мужчина влез на небоскреб Trump Tower, свесился с балкона на веревке и потребовал организовать ему встречу с президентом Дональдом Трампом. Как сообщает Chicago Sun Times, полиция оцепила здание, а также прислала профессионального переговорщика на место событий.

Представитель полиции Чикаго Том Ахерн рассказал журналистам, что мужчина уже более восьми часов висит на уровне 16-го этажа. Хулигану около 20 лет, он угрожает перерезать страховочный трос и совершить самоубийство, если требования не будут выполнены. Тем временем возле Trump Tower собрались прохожие. Им сначала показалось, что происходящее на небоскребе — это съемки очередного фильма о Бэтмене. На место прибыло спецподразделение полиции и команда пожарных со спецтехникой.

В ряде СМИ появились сведения, что мужчина поддерживает взгляды движения Black Lives Matter, а с Трампом намерен поговорить о свободе слова. Предположительно мужчина приехал в США из Кыргызстана.

Фото Evelio Cuba/Twitter

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