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Мир

Тука высмеял протестующих в Беларуси

18:24 18 октября 2020
беларусь

Участник «Евромайдана», волонтер и бывший замминистра Георгий Тука, глядя на протесты в Беларуси, признает, что уличные акции превратились в нечто странное.

Тука признает, что в протестах участвует масса людей, вот только хождение туда и обратно, так называемые реверсные марши, вряд ли можно назвать эффективным мероприятием. А упоминание оппозиционными журналистами, что белорусы — потомки партизан, в этом контексте и вовсе выглядит неуместно.

«При всей симпатии к протестующим в Беларуси, что не то происходит», — считает Тука.

Напомним, в Беларуси уличные протесты длятся с 10 августа — даты президентских выборов, результаты которых оппозиция не признала. Силовики жестко разгоняют уличные шествия и грозятся применять против митингующих огнестрельное оружие.

Фото скриншот видео Nexta_live/Telegram

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