28.28 / 28.42 33.00 / 33.27
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Фото палача французского учителя нашли в сети

16:43 18 октября 2020
Абдулак Анзоров

Журналисты выяснили подробности биографии и нашли фото 18-летнего террориста, обезглавившего учителя лицея Самуэля Пати во Франции. Его зовут Абдулак Анзоров, он приехал с семьей из Москвы во Францию 12 лет назад, пишет «Московский комсомолец».

Также известно, что семейство Анзоровых родом иp чеченского села Шалажи. У дедушки Абдулака — 69-летнего Шамсудина Анзорова — пятеро детей: три дочери и два сына. Его жена умерла много лет назад. Одна женщина осталась в России, две осели в Стамбуле.

Сыновья предпочли сначала Москву, а потом Западную Европу. Абдулак Анзоров — старший сын Абуезида. Всего в семье шестеро детей.

Братья Абуезид и Саид работали в охранной фирме, были заняты в том числе на охране Эйфелевой башни после серии терактов в столице Франции. Отец планировал устроить в эту же фирму и Абдулака — после того, как тот закончит колледж. Пока же юноша временно подрабатывал на стройке и одновременно учился на охранника, причем вот-вот должен был получить диплом. Параллельно Абдулак посещал автошколу.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в пригороде Парижа 18-летний чеченец совершил теракт. Он обезглавил 47-летнего школьного учителя истории Самюэля Пати с помощью большого кухонного ножа.

Фото: соцсети

269

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Стерненко

«Держу кулаки, чтобы и Усик все проиграл»: Стерненко обрадовался поражению Ломаченко

Бой Василий Ломаченко&nbsp;— Теофимо Лопес

Ломаченко — Лопес: видео боя

лобода

Лобода в прозрачном бюстгальтере поздравила себя с 38-летием

Абдулак Анзоров

Фото палача французского учителя нашли в сети

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер