Фото палача французского учителя нашли в сети

Журналисты выяснили подробности биографии и нашли фото 18-летнего террориста, обезглавившего учителя лицея Самуэля Пати во Франции. Его зовут Абдулак Анзоров, он приехал с семьей из Москвы во Францию 12 лет назад, пишет «Московский комсомолец».

Также известно, что семейство Анзоровых родом иp чеченского села Шалажи. У дедушки Абдулака — 69-летнего Шамсудина Анзорова — пятеро детей: три дочери и два сына. Его жена умерла много лет назад. Одна женщина осталась в России, две осели в Стамбуле.

Сыновья предпочли сначала Москву, а потом Западную Европу. Абдулак Анзоров — старший сын Абуезида. Всего в семье шестеро детей.

Братья Абуезид и Саид работали в охранной фирме, были заняты в том числе на охране Эйфелевой башни после серии терактов в столице Франции. Отец планировал устроить в эту же фирму и Абдулака — после того, как тот закончит колледж. Пока же юноша временно подрабатывал на стройке и одновременно учился на охранника, причем вот-вот должен был получить диплом. Параллельно Абдулак посещал автошколу.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в пригороде Парижа 18-летний чеченец совершил теракт. Он обезглавил 47-летнего школьного учителя истории Самюэля Пати с помощью большого кухонного ножа.

Фото: соцсети

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