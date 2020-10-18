Российские звезды унизили Лукашенко за «автомат без обоймы»

Во время активной фазы протестов в Беларуси против существующего режима президент Александр Лукашенко неоднократно появлялся перед камерами с автоматом. Образ «белорусского терминатора» широко обсуждали в сети.



Не оставили без внимания воинственный вид «бацьки» и российские артисты, которых он так любит приглашать в Минск на праздники.



В новом клипе рэп-исполнители Тимати и Егор Крид назвали Лукашенко «усатым», который позирует с автоматом без обоймы и не может оставить свое президентское кресло.

«Уходить надо с честью, а не как вон усатый. Автомат без обоймы, на орбиту с батута. Звезды падают с неба, не надев парашюта», — слова из песни российских певцов.

На видео с 2:56 минуты

Стоит отметить, что этот клип сейчас очень популярен в Украине. Он идет первой строкой в трендах канала YouTube.



Напомним, президента Беларуси Александра Лукашенко, который в разгар протестов прилетел в резиденцию в Минске с автоматом без магазина, едкой карикатурой изобразил художник Сергей Елкин.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Беларуси уже третий месяц продолжаются протесты против режима Лукашенко. Силовики постоянно задерживают протестующих и журналистов, освещающих акции.



Фото РИА «Новости», facebook.com/sergey.elkin1





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