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Мир

Трамп оконфузился с должностью Макрона

12:06 18 октября 2020
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в штате Мичиган, назвал президента Французской Республики Эммануэля Макрона премьер-министром. Так, в своем выступлении он коснулся Парижского соглашения об изменении климата, из которого Соединенные Штаты вышли в 2017 году.

«Мне очень нравится премьер-министр Макрон, но я как-то спросил о том, как обстоят дела, как (Парижское. — Авт.) соглашение? Дела не очень», — сказал американский президент, пишет France 24.

Как писали «ФАКТЫ», Трамп и ранее попадал впросак. Так, около года назад он во время пресс-конференции потрогал колено своего коллеги из Финляндии Саули Ниинистё. Курьезный инцидент произошел в тот момент, когда репортер поинтересовался у Трампа, чему США могут научиться у Финляндии, которая последние два года считается самой счастливой страной на планете. Американский президент ответил, что у счастливой страны — счастливый лидер, после чего прикоснулся к колену Ниинисте.

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