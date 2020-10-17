В России пациенток пансионата для инвалидов насильно стерилизовали

В российском Екатеринбурге пациенток «Уктусского пансионата» насильно отправляли на стерилизацию, сообщает Telegram-канал Baza.



По словам женщин, их увозили в больницу под предлогом вакцинации, но там заставляли пройти дикую процедуру. Таким образом пострадали больше 10 женщин.

Руководство пансионата заставляло женщин пройти эту процедуру, потому что в пансионате нельзя было держать детей.

В пансионат попадали прямиком из детдома. Там жили те инвалиды, кто еще не успел получить жилье.

О стерилизации заявили сразу несколько женщин из пансионата. Одна из стерилизованных женщин умерла. Ее родные считают, что это может быть связано с проведенной операцией. После нее женщина жаловалась на сильные боли при месячных.

Ранее «ФАКТЫ» писали об издевательствах в украинских домах престарелых.

Фото zdorovieinfo.ru

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