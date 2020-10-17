Армения и Азербайджан договорились о новом перемирии

Между воюющими Арменией и Азербайджаном достигнуто соглашение о перемирии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян, передает Telegram-канал 360tv.ru.



По его словам, с 00:00 18 октября в силу вступит гуманитарное перемирие.



Решение принято в продолжение заявления президентов России, Франции и США и московского заявления глав МИД Армении, Азербайджана и России 10 октября.



Напомним, в ночь на 17 октября Вооруженные силы Армении осуществили ракетный обстрел второго по величине азербайджанского города Гянджа. В результате обстрела погибли 13 мирных жителей, еще 52 человека получили ранения. В свою очередь, в Минобороны Армении заявили, что Вооруженные силы Азербайджана обстреляли ракетами Степанакерт и Шушу.

Фото Twitter Минобороны Азербайджана

6

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter