18-летний чеченец выложил фото обезглавленного им учителя в Twitter

В субботу, 17 октября, Национальная антитеррористическая прокуратура Франция официально подтвердила, что теракт в пригороде Парижа накануне совершил 18-летний чеченец, родившийся в Москве. Он обезглавил 47-летнего школьного учителя истории Самюэля Пати с помощью большого кухонного ножа. Полное имя террориста пока не называется. Руководитель прокуратуры Жан-Франсуа Рикар упоминает о нем как об Абдулахе А.

Известно, что он со своими родителями приехал во Францию 10 лет назад. В марте 2020 года члены семьи получили статус беженцев. О радикальных взглядах Абдулаха французские власти не знали.

В настоящее время по делу о теракте в Конфлан-Сент-Онорин задержаны девять человек. В основном это родственники Абдулаха, в том числе один несовершеннолетний. Задержаны также родители учеников школы, где работал Самюэль Пати. По данным агентства Reuters, сводная сестра одного из них является членом террористической группировки «Исламское государство».

Рикар рассказал журналистам, что незадолго до нападения Абдулах подошел на улице к ученикам школы, в которой преподавал Пати, и попросил показать ему историка. Обезглавив преподавателя, он выложил в Twitter фотографию тела жертвы, сопроводив ее сообщением о том, что только что совершил убийство. Спустя некоторое время чеченец был застрелен полицией, так как отказался сдаться.

Полностью подтвердилась версия, что поводом для убийства стал урок, на котором Пати показывал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные ранее в сатирическом журнале Charlie Hebdo. Темой занятия была свобода слова и самовыражения. Причем перед началом занятий Самюэль предупредил учеников, что именно он собирается делать, и предложил тем, кто может счесть данную часть урока оскорбительной, покинуть класс. Тем не менее, одна из таких учениц осталась, сняла происходившее на свой смартфон, а потом дома рассказал родителям, что учитель оскорбил пророка Мухаммеда. Она показала им видео. Те, в свою очередь, показали его друзьям. Запись с гневом обсуждалась в местной мечети.

Самюэлю Пати было 47 лет

Пати стал получать угрозы о родителей учеников, исповедующих ислам. Он сообщил о происходящем руководству школы и в местный комиссариат полиции.

Президент Франции Эммануэль Макрон побывал на месте теракта. «Один из наших сограждан был сегодня убит, потому что он преподавал в школе и рассказывал ученикам о свободе самовыражения. Наш соотечественник подвергся чудовищному нападению, пав жертвой теракта, совершенного исламистом…» — заявил Макрон.

Он назвал произошедшее «атакой на Французскую Республику», на демократию и призвал сограждан к единению. Макрон подчеркнул, что экстремист, нанесший этот удар, хотел разделить страну, и этого нельзя допустить, иначе он достигнет своей цели.

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