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На стене в британском Ноттингеме проявился новый шедевр Бэнкси

16:43 17 октября 2020
граффити

Знаменитый и загадочный британский художник, известный под псевдонимом Бэнкси снова порадовал соотечественников своим новым граффити. Шедевр появился на стене салона красоты в Ноттингеме.

На рисунке изображена девочка, которая играет с шиной, как с хула-хупом, а рядом с картиной стоит сломанный велосипед без заднего колеса, пишет Hypebeast.

Владелец салона красоты Алекс Митчелл рассказал, что возле его салона около двух часов простоял фургон с затемненными окнами, водитель делал вид, что машина сломалась. Затем в салон вошел незнакомец и заказал два напитка. На вопрос, кто нарисовал граффити, незнакомец просто подмигнул.

После этого в Instagram-аккаунте художника появилось изображение граффити.

Отметим, уличный художник Бэнкси предпочитает остаться анонимным и по большей части рисует граффити на чужой собственности. Стало также известно, что Бэнкси «открыл» в Лондоне собственный магазин, товары из которого можно будет купить онлайн.

Напомним, во время карантина Бэнкси расписал резвящимися крысами собственный туалет, а затем украсил крысами вагон лондонского метро.

«ФАКТЫ» писали, что год назад картину Бэнкси с заседающими в парламенте шимпанзе продали за рекордные 12 миллионов долларов.

Фото Instagram/banksy, hypebeast.com

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