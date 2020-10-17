Трамп назвал демократов маньяками и снова станцевал

Президент США Дональд Трамп назвал своих оппонентов маньяками, при этом подчеркнул, что готов к мирной передачи власти.

«Мирная передача власти — я абсолютно этого хочу. Но в идеале я не хочу передачи власти, поскольку хочу победить», — сказал он на предвыборном митинге во Флориде.

Во время общения с избирателями действующий американский президент снова продемонстрировал несколько танцевальных движений под хит YMCA группы Village People.

А на следующий день, когда Трамп выступал в Джорджии, он пошутил, что в случае победы на выборах президента США Джо Байдена ему придется покинуть страну.

«Можете представить, если я проиграю… Что я буду делать? Я скажу: «Я проиграл худшему кандидату в истории политики. Я буду недоволен, возможно, мне придется покинуть страну», — сказал Трамп.

Напомним, сразу же после своего выздоровления Трамп появился на многолюдном митинге с открытым лицом, швыряя маски в толпу.

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