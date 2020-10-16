Под Парижем исламист пытался обезглавить учителя из-за пророка Мухаммеда
В парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин неизвестный ранил ножом в шею учителя истории и географии местного колледжа, который выступил в защиту свободы слова в связи с карикатурами на пророка Мохаммеда. При этом ряд СМИ сообщил, что жертва нападения была обезглавлена. Тем не менее в полиции эти данные не подтверждают, информирует Reuters.
В ходе задержания нападавший был ранен.
Национальная антитеррористическая прокуратура открыла дело по фактам «убийства в связи с террористической акцией» и «преступного террористического сообщества».
В связи с инцидентом министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, направлявшийся в Марокко, принял решение срочно вернуться в Париж.
Напомним, ранее на северо-востоке Франции были арестованы террористы, готовившие покушение на президента Макрона.69
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