28.25 / 28.44 32.93 / 33.34
Киев: +10
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Под Парижем исламист пытался обезглавить учителя из-за пророка Мухаммеда

21:38 16 октября 2020
Полиция

В парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин неизвестный ранил ножом в шею учителя истории и географии местного колледжа, который выступил в защиту свободы слова в связи с карикатурами на пророка Мохаммеда. При этом ряд СМИ сообщил, что жертва нападения была обезглавлена. Тем не менее в полиции эти данные не подтверждают, информирует Reuters.

В ходе задержания нападавший был ранен.

Национальная антитеррористическая прокуратура открыла дело по фактам «убийства в связи с террористической акцией» и «преступного террористического сообщества».

В связи с инцидентом министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, направлявшийся в Марокко, принял решение срочно вернуться в Париж.

Напомним, ранее на северо-востоке Франции были арестованы террористы, готовившие покушение на президента Макрона.

69

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Максим Галкин

Галкин на украинском языке поиздевался над опросом Зеленского

Одесса, проспект Небесной Сотни

Декоммунизация закончилась: в Одессе проспекту Небесной Сотни вернут имя маршала Жукова

Полиция

Под Парижем исламист пытался обезглавить учителя из-за пророка Мухаммеда

Беглый сын экс-мэра Одессы пошел на повышение в аннексированном Крыму

Беглый сын экс-мэра Одессы пошел на повышение в аннексированном Крыму

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер