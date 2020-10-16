За отравлением Навального стоит Вторая служба ФСБ, — The Guardian

В пятницу, 16 октября, британская газета The Guardian, ссылаясь на свои источники в разведывательном сообществе, сообщила, какая конкретно российская спецслужба стоит за отравлением Алексея Навального. «Новичок» в Томске использовали люди, работающие в Службе по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом (СЗКСиБТ). Это подразделение ФСБ, так называемая Вторая служба ФСБ, которая считается преемницей Пятого управления КГБ, боровшегося с диссидентами и инакомыслящими.

The Guardian утверждает, что к такому выводу пришли независимо друг от друга разведслужбы Британии, Германии и Франции. Официально они заявлять об этом не станут, поскольку доказать то крайне сложно. Однако именно на их выводе, считает издание, основано решение Евросоюза включить в новый санкционный список, утвержденный в связи с отравлением Навального, главу ФСБ Александра Бортникова.

В четверг, 15 октября, Еврокомиссия в своем постановлении дала довольно прозрачный намек на непосредственную причастность ФСБ к использованию «Новичка» против известного российского оппозиционера. В документе подчеркивается, что «в августе 2020 года ФСБ пристально следила за Навальным во время его поездки в Сибирь».

Кроме того, полностью доказано, что оппозиционер был отравлен «Новичком», доступ к которому имеют только российские спецслужбы. «Учитывая данные обстоятельства, а также принимая во внимание тот факт, что Алексей Навальный находился под наблюдением во время покушения на него, есть все основания сделать следующий вывод: отравление возможно было совершить только при участии ФСБ», — говорится в заявлении Еврокомиссии.

В частной беседе представители британского разведсообщества, ссылаясь на своих немецких и французских коллег, заявили, что убийство Навального не являлось целью операции. Ему было сделано совершенно очевидное предупреждение, которое должно было вынудить оппозиционера покинуть Россию.

Выбор «Новичка» был осознанным. В распоряжении ФСБ имеется множество различных ядов, многие из которых неизвестны. Если бы Навального хотели убить, они бы сделали это легко.

Вторая служба ФСБ была выбрана тоже неслучайно. Ею руководит генерал Алексей Седов, бывший офицер КГБ СССР из Санкт-Петербурга, который давно лично знаком с Владимиром Путиным и пользуется полным доверием российского президента.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в официальном журнале Евросоюза был опубликован новый санкционный список, утвержденный странами ЕС в отношении России из-за отравления Алексея Навального.

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