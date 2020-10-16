Минобороны России нервно отреагировало на заявление военного атташе посольства США в Украине

Минобороны России неадекватно отреагировало на поздравление военного атташе посольства США в Украине Бриттани Стюарт украинским военным (его обнародовали в Twitter посольства Украины в США).

«Мы поздравляем защитников Украины. Благодарим их за самопожертвование и за то, что подвергаются риску каждый день», — сказала она, отметив, что во время визита в Украину заместитель государственного секретаря США Стивен Биген и государственный секретарь США Майкл Помпео посещали мемориалы погибшим солдатам, «потому что именно солдаты, пожертвовав собой, помогли защитить демократию, суверенитет и территориальную целостность Украины».

«США являются и будут вашим нерушимым партнером», — подчеркнула военный атташе.

On Defender of Ukraine Day, the United States salutes the brave individuals protecting Ukraines democracy, sovereignty, and territorial integrity. Watch Defense Attaché Colonel Brittany Stewart's message to Ukrainians. pic.twitter.com/FlHkPwojkP — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) October 14, 2020

Это, казалось бы нейтральное заявление вызвало настолько острое недовольство в РФ, что атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве был приглашен «на ковер» в Главное управление международного военного сотрудничества Министерства обороны России.

«Представителю вооруженных сил США была доведена позиция Минобороны России в связи с заявлением военного атташе США в Киеве полковника Бриттани Стюарт о совместных действиях вооруженных сил США и Украины по противодействию „российской агрессии“. Американской стороне указано, что упомянутое заявление содержит лживые утверждения, носит провокационный характер и подталкивает украинскую сторону к силовому решению внутреннего конфликта на Донбассе», — говорится в заявлении российских военных.

У Шойгу решили, что слова Стюарт «противоречит декларациям Пентагона о безальтернативности урегулирования ситуации на Украине мирными средствами».

Напомним, накануне на слушаниях в комитете по вопросу об изменениях в оборонной стратегии США в Европе глава комитета по вооруженным силам Сената США Адам Смит выступил с предложением разместить американские войска в Восточной Европе для сдерживания России и защиты партнерских отношений со странами региона.



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