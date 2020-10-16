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Минобороны России нервно отреагировало на заявление военного атташе посольства США в Украине

16:39 16 октября 2020
Пентагон

Минобороны России неадекватно отреагировало на поздравление военного атташе посольства США в Украине Бриттани Стюарт украинским военным (его обнародовали в Twitter посольства Украины в США).

«Мы поздравляем защитников Украины. Благодарим их за самопожертвование и за то, что подвергаются риску каждый день», — сказала она, отметив, что во время визита в Украину заместитель государственного секретаря США Стивен Биген и государственный секретарь США Майкл Помпео посещали мемориалы погибшим солдатам, «потому что именно солдаты, пожертвовав собой, помогли защитить демократию, суверенитет и территориальную целостность Украины».

«США являются и будут вашим нерушимым партнером», — подчеркнула военный атташе.

Это, казалось бы нейтральное заявление вызвало настолько острое недовольство в РФ, что атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве был приглашен «на ковер» в Главное управление международного военного сотрудничества Министерства обороны России.

«Представителю вооруженных сил США была доведена позиция Минобороны России в связи с заявлением военного атташе США в Киеве полковника Бриттани Стюарт о совместных действиях вооруженных сил США и Украины по противодействию „российской агрессии“. Американской стороне указано, что упомянутое заявление содержит лживые утверждения, носит провокационный характер и подталкивает украинскую сторону к силовому решению внутреннего конфликта на Донбассе», — говорится в заявлении российских военных.

У Шойгу решили, что слова Стюарт «противоречит декларациям Пентагона о безальтернативности урегулирования ситуации на Украине мирными средствами».

Напомним, накануне на слушаниях в комитете по вопросу об изменениях в оборонной стратегии США в Европе глава комитета по вооруженным силам Сената США Адам Смит выступил с предложением разместить американские войска в Восточной Европе для сдерживания России и защиты партнерских отношений со странами региона.

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