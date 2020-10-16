По подозрению в педофилии арестован российский писатель

Российский писатель Дмитрий Стародубцев, автор современной городской прозы, романов в стиле фэнтези, и нескольких эротических произведений, арестован как подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Разбирательство ведется по инциденту 13-летней давности. Якобы писатель, которому на тот момент было 43 года, совратил 11-летнюю девочку. Спустя 13 лет пострадавшая подала заявление в полицию, и писатель был задержан, а его жилье обыскали.

Предполагается, что эпизод с 11-летней москвичкой был не единственным. Изучается причастность писателя к другим случаям сексуального насилия в период 2007—2008 годов. По этому делу планируют арестовать еще и одного из друзей литератора.

Стародубцев в 90-х был известен как специалист по политической рекламе, он организовывал кампании для Бориса Ельцина, кандидатов в депутаты, политических партий. В 2002 году рекламист полностью ушел в литературу, выпустив с того времени восемь книг.

Фото dic.academic.ru



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