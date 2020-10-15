Королева Елизавета впервые за семь месяцев вышла на публику – вместе со своим внуком принцем Уильямом

Королева Великобритании Елизавета II впервые за последние семь месяцев приняла участие в официальном публичном мероприятии. Как пишет издание Express, 94-летняя Елизавета, которую сопровождал ее внук принц Уильям, посетила Лабораторию по оборонной науке и технологиям близ Солсбери.

The Queen, with The Duke of Cambridge, visits @dstlmod and formally opens the new Energetics Analysis Centre — a state-of-the-art building dedicated to scientific research and analysis to protect the UK against terrorist and criminal threats relating to explosives. pic.twitter.com/7AUzA8bZ8Y — The Royal Family (@RoyalFamily) October 15, 2020

Королева и принц совершили экскурсию, ознакомившись с оружием и тактикой, используемыми в контрразведке. А также пообщались с персоналом — в том числе с теми сотрудниками, которые принимали участие в идентификации нервно-паралитического вещества «Новичок» после инцидента 2018 года, когда были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Ее Величество была без защитной маски. Однако все, кто вступал с ней в контакт во время ее визита (48 человек), предварительно сдали тесты на коронавирус.

Елизавета прибыла на вертолете из Виндзорского замка, а Уильям приехал на машине. Последний раз герцог Кембриджский сопровождал свою бабушку на официальном мероприятии в 2017 году.

Королева была в розовом кашемировом пальто Stewart Parvin и шелковом платье с цветочным рисунком, а также шляпке в тон. Пальто украшала золотая брошь с бриллиантами и рубинами — подарок мужа, принца Филиппа, который он презентовал ей в 1966 году. Облик завершали любимые жемчужные серьги Елизаветы и неизменная сумочка от Launer London.

Фото Twitter The Royal Family и Richard Palmer



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