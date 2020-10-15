Россия выходит из консультаций по авиакатастрофе рейса МН17

В России, в ответ на иск в ЕСПЧ против РФ в связи с авиакатастрофой «Боинга» «Малазийских авиалиний» в небе над Донбассом летом 2014 года, заявили о «невозможности дальнейшего участия в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами» по вопросам, связанным с рейсом МН17.

В МИД РФ, в частности, заявили, что официальная Гаага демонстрирует «порочный путь одностороннего возложения ответственности за случившееся в небе над Донбассом на Россию». Австралии и Нидерландам вменяют действия, нацеленные «лишь на то, чтобы добиться от России признания вины и получения компенсаций для родственников погибших».

Заявив о выходе из трехсторонних консультация, Россия обвиняет в их срыве Нидерланды и Австралию. При этом в заявлении МИД РФ говорится, что Россия «намерена продолжить взаимодействие с компетентными органами Нидерландов, в том числе, в деле исследования вопроса о незакрытии Украиной своего воздушного пространства для полетов гражданских самолетов над зоной вооруженного конфликта над Донбассом». Правда, в «других форматах».

Напомним, что в марте 2020 года начались судебные заседания по делу о трагедии рейса МН17. В деле есть четверо обвиняемых — генерал-майор ВС России Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов, бывший министр обороны «ДНР» Игорь Стрелков и украинец Леонид Харченко.

Международная следственная группа JIT пришла к выводу, что «Боинг» был сбит ракетой из ЗРК «Бук». Установка находилась возле Снежного на оккупированной части Донецкой области. Зенитно-ракетный комплекс принадлежал российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

Иллюстративное изображение Laurette Chapuis с сайта Pixabay.



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