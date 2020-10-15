Жестче всего во Франции: как Европа реагирует на вторую волну коронавируса

Вторая волна коронавируса накрыла Европу. Это признают как вирусологи и эпидемиологи, так и политики. Во многих странах сегодняшняя статистика заболевания COVID-19 превосходит весенние показатели. Ежедневно бьются антирекорды количества случаев с летальным исходом и новых заражений. Это касается и Украины, которая занимает седьмое место среди европейских стран по числу инфицированных — более 280 тысяч человек по состоянию на 15 октября.

Лидирует по-прежнему Россия, где общее число зараженных превышает уже 1 миллион 340 тысяч. Впервые за все время пандемии количество новых случаев за сутки в РФ превысило 14 тысяч. Однако власти не спешат вводить жесткие ограничения. Пока решено отправить на дистанционное обучение школьников, начиная с шестого класса и старше. Часть вузов также переходят на такую форму.

Наиболее жесткие меры введены во Франции. Здесь за минувшие сутки выявлено 22 тысячи 590 новых случаев. Общее число инфицированных превышает уже 779 тысяч (третье место в Европе). Правительство вводит режим чрезвычайной ситуации в сфере общественного здравоохранения с 17 октября. Это позволит властям оперативно вводить такие меры, как комендантский час. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что уже восемь городов, включая Париж, подпадают под данное ограничение. Комендантский час будет действовать на протяжении четырех недель с 21:00 до 06:00. Нарушителям грозят крупные денежные штрафы.

Кстати, Европарламент отказался от проведения заседания в Страсбурге из-за неблагополучной эпидемической обстановки во Франции и Бельгии. Заседания пока будут проходить дистанционно.

В Чехии 15 октября установлен новый антирекорд по суточному количеству заражений коронавирусом. За последние 24 часа в стране выявлено 9 544 новых случая. Только накануне прирост составил 8 325 случаев. Но не это главное. Чехия лидирует среди стран ЕС по другому важному показателю — количество новых заражений на 100 тысяч человек. Оно превышает 450 в день. И это несмотря на то, что правительство ввело с 30 сентября чрезвычайное положение на месяц. Запрещено посещать спортивные мероприятия, общеобразовательные школы должны быть закрыты в регионах с высоким риском заражения. Ограничены собрания до 20 человек на открытом воздухе и 10 человек внутри помещений.

Португалия также вводит чрезвычайное положение, которое пока рассчитано на 15 дней. Как сообщил премьер Антониу Кошта, данная мера позволяет властям накладывать ограничения на передвижение граждан и на общественную жизнь. Принимать участие в общественных собраниях смогут не более пяти человек, а в частных вечеринках — не более 50. В общественных местах предписано носить маски, а также использовать специальное приложение для социального дистанцирования на работе и в школах. Число выявленных инфицированных за сутки достигло в Португалии 14 октября 2 072 человек. Это — наибольший показатель с начала пандемии.

Канцлер Германии Ангела Меркель договорилась с главами правительств всех федеральных земель о том, что в тех населенных пунктах страны, где регистрируется рост числа зараженных коронавирусом, будет запрещена работа клубов, баров и ресторанов начиная с 23:00. Речь идет о городах и регионах, в которых зафиксированы 50 новых случаев заражения на 100 тысяч жителей в течение последних семи дней. Частные вечеринки будут ограничены 10 участниками или представителями двух разных семей. Кроме того, при увеличении числа инфицированных до 35 новых случаев на 100 тысяч жителей в течение недели обязанность носить маски в этих населенных пунктах будет распространяться не только на пассажиров общественного транспорта и посетителей в закрытых помещениях, но и на людей, находящихся в любых местах длительного и массового скопления.

Ранее о масштабе нерешенных проблем в Украине в интервью «ФАКТАМ» рассказал владелец самой большой в Украине сети магазинов «Медтехника» и известный блогер Алексей Давиденко, жестко раскритиковавший деятельность высшего руководства страны во время пандемии.

Фото pexels.com

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