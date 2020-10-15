Конфликт Армении и Азербайджана перешел в новую фазу

Военный конфликт между Арменией и Азербайджаном перешел в новую фазу, несмотря на достигнутое соглашение о прекращении огня. Его-то как раз ни одна из сторон прекращать не собирается. В среду, 14 октября, Баку впервые открыто признал, что нанес удар не по территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), а по территории Армении.

Министерство обороны Азербайджана объявило, что в час ночи по местному времени военные нанесли удар по дальнобойным ракетным установкам «Эльбрус», которые якобы готовились обстрелять азербайджанские города с армянской территории. Было также опубликовано видео с моментом вывода трех армянских ракетных установок на боевую позицию, но самого удара по ним там не видно.

Азербайджан заявил, что это армянские ракетные установки, которые были атакованы

Армения подтвердила факт удара по своей территории. При этом Ереван прямо не сообщил, какие конкретно цели подверглись атаке. Руководство Армении решительно отвергает обвинения в том, что с ее территории наносятся ракетные удары по азербайджанским городам.

Независимые эксперты считают, что Азербайджан атаковал некие объекты, расположенные в поле между селами Сотк и Азат у самой границы Республики Армения с Кельбаджарским районом Азербайджана. Утром 14 октября этот же район подвергся еще одной атаке со стороны Азербайджана, в результате чего был ранен 14-летний армянский подросток. Его доставили в одну из ереванских больниц. В Баку заявили, что наносят удары исключительно по военным целям.

Обстрел армянской территории означает, что военный конфликт вышел за пределы Карабаха. Это дает основания для непосредственного вмешательства России, поскольку Армения, в отличие от Азербайджана, входит в военный союз ОДКБ с РФ. Пока Москва старательно избегала такого развития событий.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян был вынужден признать, что за 18 дней конфликта азербайджанские военные сумели продвинуться вперед. Армянская армия и военные подразделения НКР несут серьезные потери. Официально заявлено о 564 убитых. Кроме того, в НКР погибли 32 мирных жителя. Азербайджан свои потери не афиширует. Ереван утверждает, что противник потерял более 200 военных убитыми. В Баку говорят только о жертвах серди мирного населения — 43 погибших в прифронтовых городах и селах и более 200 раненых.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 октября объявил о взятии еще восьми армянских сел на южном участке фронта. При этом он утверждает, что ни о каком геноциде речь не идет. «Армянам Нагорного Карабаха не надо беспокоиться. Когда мы спасем их от преступной хунты, они станут жить лучше, безопаснее, их благосостояние повысится. Потому что сейчас там царит бедность. Мы будем туда инвестировать, мы реализуем социальные программы, создадим рабочие места. И это будет новый этап для живущих там армян и для азербайджанцев, которые вернутся туда», — заявил Алиев и привел в пример Грузию, где, по его словам, сотни тысяч азербайджанцев и армян мирно живут рядом.

В среду, 14 октября, состоялся первый с начала военного конфликта разговор между президентами России и Турции. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в регионе. Турецкий лидер, как сообщает его пресс-служба, занял твердую позицию. Эрдоган считает, что проблему Карабаха нужно решить сейчас раз и навсегда, а это значит, что Армения должна вывести свои вооруженные формирования с территории, которая признана мировым сообществом как азербайджанская. Кремль утверждает, что обе стороны подчеркнули важность соблюдения перемирия и активизации политического процесса.

Фото и видео — Twitter Министерства обороны Азербайджана

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