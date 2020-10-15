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Мир

Президент Кыргызстана подал в отставку

11:14 15 октября 2020
Сооронбай Жээнбеков

В Кыргызстане, где после массовых акций протеста отправились в отставку премьер-министр и глава законодательной власти, оставить свой пост решил и президент Сооронбай Жээнбеков, заявивший, что не держится за власть и не хочет остаться в истории главой государства, при котором пролилась кровь.

На сайте президента Кыргызстана размещен текст обращения к соотечественникам, в котором, в частности, отмечается, что утверждение нового состава правительства не сняло напряженности в обществе, и что ситуация в стране близка к двустороннему конфликту.

«С одной стороны — протестующие, с другой — правоохранительные органы. Военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты государственной резиденции. В этом случае прольется кровь, это неизбежно. Я призываю обе стороны не поддаваться провокациям», — заявил Сооронбай Жээнбеков и добавил: «Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку».

Ранее в столице Кыргызстана Бишкеке ввели режим чрезвычайного положения. В частности, Генштабу было поручено ввести на территорию города воинские формирования с военной техникой.

Фото с сайта президента Кыргызстана.

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