Восьмилетнюю девочку наказали, заставив несколько часов прыгать на батуте в 37-градусную жару – ребенок умер

Жуткий случай произошел в городе Одесса (американский штат Техас). Как сообщает CBS, супруги Дэниел и Эшли Шварц обвиняются в убийстве восьмилетней девочки по имени Джейлин. В качестве наказания они заставили ребенка в течение нескольких часов прыгать на батуте в 37-градусную жару, не давая ему ни еды, ни воды. Температура самого батута достигала 43 градусов. Девочка прыгала без остановки до тех пор, пока не умерла. Как показало вскрытие, причиной смерти стало обезвоживание организма.

За какой проступок Джейлин была так бесчеловечно наказана, не сообщается.

Супруги Шварц

44-летний Дэниел и 34-летняя Эшли не были биологическими родителями девочки, а лишь ее родственниками и опекунами. Родная мать Джейлин Алиша Андертон вела с ними судебную битву за опеку над ребенком. Женщина написала в соцсети Facebook, что смогла увидеть свою дочь впервые за три с лишним года лишь на ее похоронах.

«Несправедливо, что у них осталось так много воспоминаний о ней, а все, что осталось у меня — это дыра в моем сердце, настолько большая, что я в полном оцепенении и опустошена. Часть моей души умерла, и я никогда больше не буду прежней», — написала мать.

Фото Facebook и Odessa Police Department

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