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14-летний сын Трампа переболел коронавирусом

7:59 15 октября 2020
Дональд, Мелания и Бэррон Трамп

14-летний сын Дональда Трампа Бэррон переболел коронавирусом. Болезнь у него протекала бессимптомно. Об этом рассказала жена президента США Мелания Трамп на официальном сайте Белого дома.

Младшему сыну Трампа выдали позитивный результат теста на COVID-19 вслед за его родителями. Сразу после положительного результата у родителей Бэррон сдал анализ, который показали, что коронавируса у него нет. Однако мать продолжала переживать за него, и ее страхи подтвердились, когда повторный тест подтвердил Covid-19.

«К счастью, он сильный подросток и никаких симптомов у него не было. В каком-то смысле я была рада, что мы все трое прошли через это одновременно, так что у нас была возможность заботиться друг о друге и провести это время вместе», — написала она.

Сейчас у всего семейства результаты теста уже негативны.

Мелания Трамп не появлялась на публике около двух недель после того, как 2 октября стало известно о том, что они с мужем инфицированы. В отличие от супруга ее не госпитализировали — первая леди, которая переносила заболевание более легко, лечилась дома. Она рассказала, что симптомы, хотя и минимальные, накатили на нее все сразу: у нее болело все тело, был кашель и головная боль. «Большую часть времени я чувствовала себя крайне утомленной», — пишет 50-летняя Мелания. Она также «решила пойти по более натуральному пути с точки зрения лекарств» и принимала витамины и ела здоровую пищу.

Фото YouTube

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