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Мир

Дмитрий Шепелев испытал ненависть к Лукашенко

7:44 15 октября 2020
Шепелев

Известный телеведущий, бывший муж покойной певицы Жанны Фриске, Дмитрий Шепелев рассказал об ужасном случае, который произошел с его другом в Минске.

На студенческого товарища Шепелева Максима Горошина на днях напали неизвестные.

Люди в масках, вытащили его из машины, избили, натянули на голову балаклаву и увезли в изолятор, где избивали еще два часа, пытали, выбивая признательные показания.

«За несколько часов из владельца небольшого бизнеса по продаже цветов Максим превратился в один из символов сопротивления, символов борьбы за новую Беларусь. Я пишу это, потому что не могу молчать, потому что никогда зверство ОМОНа Беларуси не касалось меня так близко и так лично. Режим Лукашенко преступный. Так не должно, так не может продолжаться», — возмущается шоумен.

Он присоединяется к требованиям своих соотечественников о сложении полномочий Лукашенко, проведении перевыборов и мирной передачи власти.

«Два месяца мои друзья, их жены и дети живут и оглядываются по сторонам, не за ними ли пришли неброско одетые в штатское сотрудники. Прячутся по дворам, спасаясь от преследования. Укрываются от светошумовых гранат. Вызволяют товарищей из тюрем. Они платят эту цену за новую жизнь в новой стране, в Беларуси, которую они заслуживают, свободную от страха и диктатуры. И они должны победить. Я хочу вас поддержать. Я очень горжусь вами. Жыве Беларусь!», — пишет Шепелев.

Он также добавил, что его другу Максиму лучше. Он ведет смешной сторис-репортаж из больницы.

Напомним, Шепелев родом из Беларуси, но уже много лет работает в Москве. В начале 2020 года он ушел с главного российского телеканала, где проработал более десяти лет и получал огромные деньги.

Фото instagram.com/dmitryshepelev

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