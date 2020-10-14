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Мир

Названы россияне, против которых ЕС введет санкции из-за Навального

17:13 14 октября 2020
санкции

Санкции Евросоюза в отношении властей России за отравление Алексея Навального оказались не такими масштабными, как ожидалось. Об этом в Twitter сообщил российский политический и общественный деятель, бывший адвокат Марк Фейгин.

Ограничения могут коснуться первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко, директора ФСБ Александра Бортникова, полпреда президента в Сибирском округе Сергея Меняйло, начальника управления внутренней политики администрации президента Андрея Ярина и двух заместителей министра обороны.

Санкции ЕС также могут коснуться, в том числе, разработчиков «Новичка», заявил официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, передает «Интерфакс-Украина».

Отмечается, что лицам, внесенным в санкционный список, будет запрещен въезд в ЕС и ограничена финансовая активность в странах Евросоюза.

Представитель МИД не сообщил конкретные имена лиц, которые подпадут под санкции ЕС, поскольку решение еще окончательно не принято.

Напомним, оппозиционер Алексей Навальный заявил, что за покушением на него стоит лично Владимир Путин. Но несмотря на это, после выздоровления политик собирается вернуться в Россию, чтобы продолжить борьбу с режимом.

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