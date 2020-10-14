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Мир

Навальный признался, что его лечение в Германии оплатил Чичваркин

16:03 14 октября 2020
Навальный

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого отравили «Новичком», рассказал в своем Instagram, что лечение в берлинской клинике «Шарите» обошлось в 49,9 тысячи евро. Его оплатили вскладчину предприниматель Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко и IT-специалист Роман Иванов.

Расходы по дальнейшему проживанию и лечению в Германии также взял на себя Евгений Чичваркин.

«Спасибо огромное этим замечательным людям как и огромному количеству других, кто предложил помощь, но мы не смогли ее принять по причинам сложного регулирования европейской банковской системы. Тут с ума сойдешь пока правильно оформишь эти платежи, если хочешь сделать все по честному. Отдельное спасибо Леониду Волкову, который умудрился все организовать», — поблагодарил политик.

Он также добавил, что перелет из Омска в Берлин на специальном самолете стоил 79 тысяч евро и оплатил его предприниматель Борис Зимин.

Тем временем в России нарастает движение «Навальный, не возвращайся». Власти заблокировали банковские счета Навального и членов его семьи, а также его предпринимательский счет арестовали квартиру.

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный записал видео, в котором сообщил, что, как только поправится, сразу же вернется в Россию, чтобы продолжить борьбу. По его словам, другой ход событий не рассматривался и не рассматривается.

Мнение Евгения Чичваркина о России, Кремле и скрепах в блогах на сайте «ФАКТОВ».

Фото Instagram navalny

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