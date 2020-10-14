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Мир

Дочь Михаила Ефремова получила «украинский подарок»

11:07 14 октября 2020
Молодые Михаил Ефремов и Ксения Качалина

Резко высказавшаяся в адрес Путина дочь Михаила Ефремова Анна-Мария получила необычный подарок ко дню своего рождения — 14 октября ей исполнилось 20 лет.

В сториз своего Instagram именинница показала послание от матери — Ксении Качалиной.

Та сделала для нее коллаж из предвыборных плакатов мэра Киева Виталия Кличко и партии «УДАР».

На картинке можно увидеть слова «удар», «в *чко» и «от Виталия Кличко».

«Еще и прям на день рождения матка сказала «Держи красный подарок», — прокомментировала сюрприз сама юбилярша.

Подарок

Напомним, ранее она рассказала, как редакторы программы Малахова пытались шантажировать ее матерью — в обмен на интервью обещали сделать ремонт в квартире Ксении Качалиной, излечить ее от алкоголизма и помочь вернуться к нормальной жизни.

Фото klevo.net/

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Дочь Михаила Ефремова получила «украинский подарок»

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