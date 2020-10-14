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Мир

Успех Юрия Дудя расстроил террориста Прилепина

10:42 14 октября 2020
Захар Прилепин

Российский писатель-боевик Захар Прилепин, рассекретивший нескольких боевиков ЧВК «Вагнера», не сдержал эмоций, говоря о росте популярности блогера Юрия Дудя.

По его словам, в «Шереметьево» его реклама идет «буквально каждую минуту на огромных экранах».

«Всякий модный, красивый, клевый современный человек, конечно, понимает: Юрка прав во всем. Потому что Юрка смотрит на тебя с экрана как Бог. Или, как пророк Его. Значит, Юрка прав про Белоруссию, про Новичок, про Крым, про Донбасс, про всё. И эти модные, клевые, красивые, современные люди придут и вздрючат эту официальную пропаганду. Эту ватную тупую неудачливую рашку», — прогнозирует пропагандист-неудачник в своем Facebook.

Он считает, что так происходит, потому что Дудь является «представителем буржуазии».

«У власти — тотальная буржуазия, — она всюду. Вы все одинаковые, одним миром мазаные, неразличимые», — отметил Прилепин.

Напомним, накануне Юрий Дудь записал интервью с оппозиционером Алексеем Навальным и с основателем крупнейшего белорусского Telegram-канала Nexta Степаном Путило.

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