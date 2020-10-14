Дочь Михаила Ефремова обругала Путина

Дочь осужденного за ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова Анна-Мария резко высказалась о «продажных» полицейских и президенте России Владимире Путине, за что ее «забанили» в Twitter. Об этом 20-летняя девушка сообщила в Instagram.

Отметим, что Ефремова считает себя «небинарной» персоной, поэтому говорит то от мужского лица, то от женского.

«На самом деле у меня есть смутные сомнения, что забанили меня в Twitter, потому что я написала, что все копы — придурки, а это так и есть. И за то, что написала, что Путин — **ло, — а это так и есть. Делаем выводы, девочки и мальчики», — говорит Ефремова на видео в сториз.

8 сентября Пресненский суд Москвы вынес приговор известному российскому актеру Михаилу Ефремову, который признал себя виновным в совершении «смертельного» ДТП. Его приговорили к восьми годам заключения в колонии общего режима. Во время судебных разбирательств у мужчины случился сердечный приступ.

Напомним, ранее сестра Ефремова Анастасия распекла родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова.

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