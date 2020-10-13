Apple представил свой первый смартфон с 5G

Во вторник, 13 октября, американская компания Apple представила свой новый смартфон — iPhone 12. Он стал первым смартфоном у Apple, поддерживающим формат 5G. Компания будет выпускать его в четырех вариантах — обычный iPhone 12 с 6,1-дюймовым экраном, iPhone 12 mini с экраном 5,4 дюйма («малыш» меньше модели iPhone SE, но обладает теми же функциями, что и обычная версия), iPhone 12 Pro и iPhone 12 Max.

Смартфон получил новый чип Apple A14 с двумя высокопроизводительными ядрами и четырьмя для простых задач. Графическая система также 4-ядерная.

На задней панели устройства расположена двойная камера с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. В отличие от старших телефонов линейки, iPhone 12 не оснащен телеобъективом.

Новый смартфон получил OLED-дисплей. Пиковая яркость составляет 1200 нит, есть поддержка различных стандартов HDR. Разрешение дисплея составляет 2532 на 1170 пикселей, плотность пикселей равняется 460 ppi. Модель отличается от прошлогодних обновленным дизайном с плоскими гранями в стиле iPhone 5. Корпус устройства стал на 11% тоньше и 16% легче.

Смартфон оснащен технологией MagSafe для крепления аксессуаров к задней стенке смартфона с помощью магнитов. Так, к iPhone 12 можно прикрепить беспроводную зарядку, карман для чехла и другие аксессуары. Также Apple будет выпускать специальную беспроводную зарядку для смартфона и часов.

Вместе с тем из комплекта пропадут наушники и блок питания. В коробке со смартфоном останется лишь инструкция и провод зарядки Type-C-Lightning. Стоимость iPhone 12 начинается от 799 долларов, iPhone 12 mini — с 699 долларов, 12 Pro — 999 долларов, 12 Max — 1 099 долларов.

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