Заболевание Трампа довело до смерти его сторонника

В Индии скончался один из самых фанатичных поклонников Дональда Трампа, который поклонялся американскому президенту, как божеству. Об этом сообщает издание The Indian Express.

Житель штата Телингана Бусса Кришна страшно разволновался, узнав, что его кумир заболел коронавирусом. Он отказался от еды. Все свое время фермер проводил, молясь с утра до вечера о здоровье американского лидера. Он публиковал в соцсетях множество видео с пожеланиями выздоровления Трампу и его жене. У 33-летнего мужчины началась сильная депрессия.

По словам родственников, на пятый день голодания он проснулся утром, принял ванну, выпил чашку чая и рухнул на пол. Его доставили в больницу, но врачи лишь констатировали смерть от остановки сердца. В целом мужчина был абсолютно здоров до подкосившего его известия о болезни своего идола.

Четыре года назад Бусса увидел Трампа во сне, после чего устроил у себя дома алтарь, установив статую Трампа в натуральную величину (потратив на нее около 3000 долларов) и развесив на стенах его фотографии. В «храме Трампа» Кришна возносил ему молитвы. Он повсюду носил с собой потрет своего «Бога» в рамке и приобрел футболки с его изображениями. И даже сменил свое имя на Трамп Крисс.

Бусса — вдовец. Его жена умерла во время родов, а их сын живет с бабушкой и дедушкой со стороны матери. Односельчан расстроила смерть Кришны. Он так мечтал увидеться с Трампом лично, но теперь его желание никогда не осуществится. Зато его кончина привлекла международное внимание к деревне, где впервые в мире кто-то построил храм в честь мирового лидера. Друзья и соседи Кришна надеются, что теперь Трамп хотя бы узнает о том, что в Индии жил самый горячий его фанат.

Фото Bussa Krishna/Facebook

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