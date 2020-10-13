Вокруг Путина «взрываются государственные модели», ему тревожно, — Financial Times

«Владимир Путин приложил исключительные усилия, чтобы закрепить сферу влияния в бывшем Советском Союзе, вторгшись в Грузию и Украину в попытке попытаться подчинить их. Поэтому проблема, с которой господин Путин внезапно столкнулся по соседству, тем примечательнее. Редко, когда российскому президенту приходилось иметь дело с таким количеством пожаров на своем заднем дворе одновременно.

В течение двух месяцев три ближайших союзника Москвы были брошены в горнило беспорядков и протестов, вызванных различными причинами. Но в каждом случае Кремль оказывался в неудобном положении, вынужденный отвечая на события, а не инициировать их.

На Кавказе Армения снова воюет с Азербайджаном из-за спорного региона — Нагорного Карабаха. Раньше Москве удавалось сдерживать враждебность между этими двумя государствами, но поддержка, которую Турция оказала Азербайджану в этот раз, бросила вызов Кремлю в его роли арбитра, хотя Путин вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном смог добиться шаткого перемирия, которое соблюдается обеими сторонами лишь частично.

В Беларуси и Киргизии люди восстали против своих лидеров после сомнительных выборов. Несмотря на жесткие действия силовиков, белорусы продолжают выходить на массовые акции протеста против Александра Лукашенко, диктатора, правящего уже 26 лет, который, по сути, украл свой шестой президентский срок. В Киргизии протестующие пытаются свергнуть своего президента уже в третий раз за последние 15 лет.

Беларусь, Киргизия и Армения являются членами Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности. Эти торговый и военный блоки возглавляются Москвой. Путин приложил много усилий, чтобы расширить и углубить торговый блок, но его условия приняли немногие. Вооруженные столкновения на Южном Кавказе станут проверкой на надежность для его клуба безопасности. Есть ирония в том, что после всех усилий России ослабить западный мультилатеризм ее собственные структуры выглядят такими хрупкими.

Было бы преждевременно допускать, что Путин потерял контроль над соседями. Раньше он сталкивался с кризисами посерьезнее. Но Кремль опасается фатального заражения демократией после так называемых цветных революций в Грузии и Украине. Ему уже дважды не удалось поставить или поддержать пророссийского лидера в Киеве. Вместо этого он захватил территории, но утратил сердца и расположение многих украинцев.

Путин, в целом, осуществлял меньше контроля над своими союзниками, чем ему хотелось бы. Лукашенко сопротивлялся более тесному союзу с Россией и заигрывал с Западом ради потепления отношений. Армяне свергли своего лидера в 2018 году после десятилетия экономической стагнации и авторитарного дрейфа. Киргизия продемонстрировала ограниченность российской модели так называемой управляемой демократии.

Антироссийские настроения до сих пор не играли существенной роли в этих волнениях. Но России становится все труднее сохранять свою гегемонию на постсоветском пространстве. Другие силы увеличивают силу своего притяжения для сателлитов Москвы — Китай в Центральной Азии, Турция на Кавказе и ЕС для белорусов, уставших от автократии и экономической отсталости.

В краткосрочной перспективе беспорядки в этих странах дают Путину возможность усилить свою хватку. Политическое выживание Лукашенко теперь полностью зависит от Москвы. Армении нужна военная помощь России. Но привлекательность мягкой силы России крайне мала. Она вряд ли может позволить себе финансировать союзников за счет собственного народа. Модель кланового авторитаризма, принятая бывшими советскими республиками, по своей сути нестабильна — и все больше склонна взрываться, когда общественный гнев по поводу коррупции или отказа в обеспечении конституционных прав выплескивается через край. Это все больше будет тревожить Путина как лидера, находящегося у власти уже 20 лет, и который, возможно, будет править еще 16 лет".

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал The editorial board / Financial Times)

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