Мать сенатора Джона Маккейна умерла в возрасте 108 лет, пережив сына на два года

Мать поддерживавшего Украину американского сенатора Джона Маккейна скончалась на 109-м году жизни. Об этом, как пишет CNN, сообщила в Instagram ее невестка — Синди Маккейн. «Она была лучшей свекровью, о которой только можно мечтать. Я буду ужасно по ней скучать», — написала вдова Джона.

Роберта Маккейн была одной из старейших жительниц США. Долгожительница до последнего сохраняла ясность ума, хотя тело уже ослабело.

Роберта родилась 7 февраля 1912 года. Вдова адмирала Джона С. Маккейна-младшего пережила двух из троих своих детей. Ее дочь Джин Александра, известная как Сэнди, умерла в ноябре 2019 года в возрасте 85 лет. Джон Маккейн, которого мать всегда поддерживала в его карьере (в 2008 году, когда он баллотировался в президенты США, 96-летняя Роберта выступала с речью перед избирателями) умер в августе 2018 года от рака мозга в возрасте 81 года.

В живых остался только младший сын миссис Маккейн — 78-летний Джозеф.

Роберта также пережила свою сестру-близнеца Ровену, которая умерла в 2011 году в возрасте 100 лет.

У Роберты Маккейн осталось 12 внуков, 16 правнуков и семеро праправнуков. Последнее прибавление семейства Маккейно произошло в сентябре этого года: 35-летняя старшая дочь Джона Маккейна, журналистка, писательница и телезвезда Меган Маккейн, родила своего первого ребенка — девочку.

Роберта Маккейн с детьми, мужем и свекром

Фото — Instagram/cindymccain

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