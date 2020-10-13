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Мир

Трамп появился на многолюдном митинге с открытым лицом, швыряя маски в толпу

8:01 13 октября 2020
Трамп на митинге

Президент США Дональд Трамп провел в штате Флорида свой первый предвыборной митинг после того, как переболел коронавирусом. На многолюдном собрании президент США появился без маски. Пачку масок он держал в руках и расшвыривал их в толпу.

Трамп обещал своим сторонникам скорое появление вакцины и подчеркивал, что чувствует себя отлично, утверждая, что у него «иммунитет» к COVID-19.

«Я чувствую себя очень сильным. Я пойду и поцелую здесь каждого. Я буду целовать парней и красивых женщин — всех. Я дам вам большой жирный поцелуй», — заявил Трамп.

«Есть кое-что хорошее. Меня не нужно запирать в подвале. И я все равно этого бы не допустил… Когда ты президент, ты не можешь запереться в подвале. Ты должен выбраться оттуда, и это рискованно. Это рискованно, но ты должен выбраться оттуда», — добавил он.

Врачи Трампа уверяют, что глава державы более не заразен. И что результаты его тестов негативны. Действующий президент планирует еще целый ряд предвыборных мероприятий.


Фото YouTube

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