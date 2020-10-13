Устроившего массовый расстрел в России подростка нашли мертвым

Российский подросток Даниил Монахов, разыскивавшийся в связи со стрельбой по людям в поселке Большеорловское Нижегородской области, уже найден. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot. Правда, поисковые команды опоздали: юношу обнаружили мертвым в лесополосе. Именно туда подросток убежал после совершенного преступления.

Рядом с юношей нашли два ружья, из которых, предположительно, был устроен обстрел. Предполагается, что подросток понял, что натворил, и покончил с собой.

18-летний Монахов постоянно жил в Нижнем Новгороде, а 12 октября приехал к родне в поселок Большеорловское. Как рассказывали очевидцы, между внуком и бабушкой возник конфликт, после этого подросток устроил стрельбу сначала по женщине, затем по бросившемуся на помощь соседу, затем досталось и людям на автобусной остановке. Погибли три человека, еще трое отправлены в больницу с огнестрельными ранениями. По уточненной информации, бабушка Монахова выжила, хоть и была ранена. Согласно данным на утро 13 октября, одна из пострадавших — в крайне тяжелом состоянии, двух тяжелых пациентов — мужчину и женщину — перевели из районной в областную больницу.

Знавшие подростка вспоминают, что он очень увлекался оружием. Совсем недавно, отпраздновав 18-летие, Монахов получил лицензию на охотничье ружье. Также приятели юноши припомнили, что тот кроме реального оружия очень любил компьютерные «стрелялки».

Фото nn.ru

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