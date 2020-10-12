28.16 / 28.37 33.05 / 33.45
Киев: +19
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Оппозиция выдвинула Лукашенко три условия

21:31 12 октября 2020
оппозиция тихановская

Оппозиция Беларуси после экстренного заседания выдвинула три условия Александру Лукашенко. Главное из них — объявить новые открытые выборы президента страны. Оппозиционеры заявили, что считают результаты выборов 9 августа искаженными, а потому не видят иного выхода, кроме как объявить новое голосование.

Во встрече 12 октября участвовали штабы Светланы Тихановской, Виктора Бабарико, Валерия и Вероники Цепкало, представители Координационного совета оппозиции.

Кроме новых выборов, от Лукашенко также требуют освобождения политических заключенных и расследования применения силы по отношению к участникам мирных уличных акций.

Пока белорусская оппозиция обсуждала будущую совместную работу, силовики дали понять, что с улиц не уйдут. Более того, в МВД заявили, что готовы и дальше применять силу по отношению к митингующим. Будут использоваться и спецсредства, и боевое оружие.

Напомним, 11 октября КГБ Беларуси выпустил из СИЗО двух представителей оппозиции. Решению предшествовал визит в следственный изолятор Александра Лукашенко.

Фото Светлана Тихановская/Telegram

134

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Оксана Марченко

Ставшая свекровью Оксана Марченко влюбила в себя невестку

Сергей Глушко

Нервы сдали: Тарзан попал в реанимацию после интервью Собчак

Фреймут

Обозванная «колодой» Ольга Фреймут ответила обидчикам

гроб накрытый флагом США

Названа причина гибели сотрудницы посольства США в Украине

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер