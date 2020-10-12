Оппозиция выдвинула Лукашенко три условия

Оппозиция Беларуси после экстренного заседания выдвинула три условия Александру Лукашенко. Главное из них — объявить новые открытые выборы президента страны. Оппозиционеры заявили, что считают результаты выборов 9 августа искаженными, а потому не видят иного выхода, кроме как объявить новое голосование.

Во встрече 12 октября участвовали штабы Светланы Тихановской, Виктора Бабарико, Валерия и Вероники Цепкало, представители Координационного совета оппозиции.

Кроме новых выборов, от Лукашенко также требуют освобождения политических заключенных и расследования применения силы по отношению к участникам мирных уличных акций.

Пока белорусская оппозиция обсуждала будущую совместную работу, силовики дали понять, что с улиц не уйдут. Более того, в МВД заявили, что готовы и дальше применять силу по отношению к митингующим. Будут использоваться и спецсредства, и боевое оружие.

Напомним, 11 октября КГБ Беларуси выпустил из СИЗО двух представителей оппозиции. Решению предшествовал визит в следственный изолятор Александра Лукашенко.

Фото Светлана Тихановская/Telegram

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