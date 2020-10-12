В России расстреляли рейсовый автобус с пассажирами: есть убитые и раненые

В России возле города Нижний Новгород неизвестный мужчина обстрелял пассажирский автобус. Очевидцы утверждают, что стрелок поджидал транспорт на остановке, а когда автобус приблизился на достаточное расстояние, прозвучали выстрелы. Как сообщает Telegram-канал Baza, при нападении на автобус мужчина использовал охотничье ружье, а потом скрылся в лесу.

Инцидент случился вечером 12 декабря в поселке Большеорловское Борского района в 70 километрах от Нижнего Новгорода.

Данные о пострадавших разнятся. По предварительным сведениям, погибли трое или четверо человек, еще трое были ранены. На месте работают полиция и скорая.

Описания стрелка также отличаются. Свидетели запомнили в основном оружие и рюкзак. По информации Telegram-канала Baza, стрелком может быть 18-летний житель Нижнего Новгорода Даниил Монахов. Его уже ищут за убийство пожилой родственницы в Большеорловском — преступление было совершено утром 12 октября. Подозревают, что у стрелка при себе два ружья.

Фото 360tv/Telegram, nn.ru, Типичный Нижний Новгород/ВК

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