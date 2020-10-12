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Мир

Саакашвили отреагировал на «избиение» в Афинах

13:59 12 октября 2020
Саакашвили в Афинах

Экс-президент Грузии, а ныне глава украинского Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили, которого грузинская оппозиция хочет видеть на посту премьер-министра, попал в передрягу в Афинах.

На своей страничке в соцсетях он разместил пост следующего содержания: «Спасибо греческой полиции за высокопрофессиональную и адекватную реакцию, предотвращение провокации и безопасность наших соотечественников за рубежом».

Эта благодарность полицейским Греции появилась вскоре после появления информации в СМИ о нападении на Саакашвили. В сеть выложили видео, на котором Саакашвили, находящегося среди толпы соотечественников, несколько раз ударили по голове. Утверждается, что это сделал мужчина, которому удалось пробраться к экс-президенту Грузии, посещающему Грецию в рамках предвыборного тура.

Кстати, сам Саакашвили, имеющий украинское гражданство, считает, что это не сможет ему помешать возглавить правительство Грузии, если его партия победит на выборах.

Фото со странички Михеила Саакашвили в соцсетях.

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